Салах побив рекорд Руні за голами та асистами в АПЛ

Лідер Ліверпуля Мохаммед Салах встановив рекорд АПЛ за кількістю матчів, у яких він і забив, і віддав гольовий пас.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

With two goals and an assist against Newcastle, Mohamed Salah has now both scored and assisted in more Premier League games than any other player.



He has broken a record Wayne Rooney held since January 2016.@Matt_Furniss explains all... — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 4, 2024

Учора 32-річний єгиптянин оформив дубль і зробив асист на Кертіса Джонса в грі з Ньюкаслом (3:3), довівши кількість таких матчів до 37.

У попереднього рекордсмена Вейна Руні – 36.

Також до топ-5 входять такі легендарні бомбардири, як Тьєррі Анрі, Алан Ширер і Енді Коул.

Салах проводить феноменальний сезон і вже забив 15 голів і віддав 12 асистів у 21 матчі за Ліверпуль у всіх турнірах поточного сезону.

При цьому контракт зірки з мерсисайдцями закінчується наступного літа, і ЗМІ пишуть, що Мохаммед досі не отримав пропозиції його продовжити.