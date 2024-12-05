Салах побив рекорд Руні за голами та асистами в АПЛ
Мохамед Салах
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Лідер Ліверпуля Мохаммед Салах встановив рекорд АПЛ за кількістю матчів, у яких він і забив, і віддав гольовий пас.
Про це повідомляє статистичний портал Opta.
Учора 32-річний єгиптянин оформив дубль і зробив асист на Кертіса Джонса в грі з Ньюкаслом (3:3), довівши кількість таких матчів до 37.
У попереднього рекордсмена Вейна Руні – 36.
Також до топ-5 входять такі легендарні бомбардири, як Тьєррі Анрі, Алан Ширер і Енді Коул.
Салах проводить феноменальний сезон і вже забив 15 голів і віддав 12 асистів у 21 матчі за Ліверпуль у всіх турнірах поточного сезону.
При цьому контракт зірки з мерсисайдцями закінчується наступного літа, і ЗМІ пишуть, що Мохаммед досі не отримав пропозиції його продовжити.