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Салах побив рекорд Руні за голами та асистами в АПЛ

Роман Синчук — 5 грудня 2024, 13:08
Салах побив рекорд Руні за голами та асистами в АПЛ
Мохамед Салах
Getty Images

Лідер Ліверпуля Мохаммед Салах встановив рекорд АПЛ за кількістю матчів, у яких він і забив, і віддав гольовий пас.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Учора 32-річний єгиптянин оформив дубль і зробив асист на Кертіса Джонса в грі з Ньюкаслом (3:3), довівши кількість таких матчів до 37.

У попереднього рекордсмена Вейна Руні – 36.

Також до топ-5 входять такі легендарні бомбардири, як Тьєррі Анрі, Алан Ширер і Енді Коул.

Салах проводить феноменальний сезон і вже забив 15 голів і віддав 12 асистів у 21 матчі за Ліверпуль у всіх турнірах поточного сезону.

При цьому контракт зірки з мерсисайдцями закінчується наступного літа, і ЗМІ пишуть, що Мохаммед досі не отримав пропозиції його продовжити.

Ліверпуль Мохаммед Салах

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