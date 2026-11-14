34-річний вінгер Трабзонспора Мохаммед Салах став найкращим бомбардиром в історії збірної Єгипту.

Йому вдалося підкорити це досягнення у матчі 3-го туру кваліфікації Кубку африканських націй проти Малаві.

Салах протягом зустрічі оформив дубль, спочатку відзначившись з гри, а потім реалізував пенальті на останніх хвилинах. Гра завершилася з рахунком 5:0 на користь "фараонів".

Кубок африканських націй. Кваліфікація

3 тур, 13 листопада

Єгипет – Малаві – 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 6 Меєр, 2:0 – 10 Мармуш, 3:0 – 39 Хані, 4:0 – 84 Салах, 5:0 – 90+5 Салах (пен.)

Таким чином, Салах забив 70-й м'яч та перевершив рекорд Хоссама Хосама (69 голів), який був встановлений у 2006 році.

Зауважимо, що Мохаммед протягом своєї кар'єри провів у футболці "фараонів" 121 матч.

Нагадаємо, що напередодні Салах також став третім гравцем в історії, який забивав та асистував у трьох чинних єврокубкових турнірах.