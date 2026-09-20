Салах знищив Галатасарай, оформивши перший хеттрик за Трабзонспор

У центральному матчі шостого туру турецької Суперліги Трабзонспор розгромив Галатасарай із рахунком 4:0.

Головним героєм зустрічі став зірковий вінгер Мохамед Салах. Єгиптянин долучився до всіх голів своєї команди.

Він забив три м'ячі та віддав результативну передачу. Це дебютний хеттрик Салаха у складі нової команди.

Зазначимо, що Трабзонспор обіграв чинних чемпіонів Туреччини без обох українських легіонерів. Руслан Малиновський та Арсеній Батагов не потрапили до заявки на гру через травми.

Наразі Трабзонспор посідає п'яте місце у турнірній таблиці Суперліги. Наступний матч команда проведе 10 жовтня на виїзді проти Самсунспора.

Нагадаємо, що Салах став гравцем "бордово-синіх" на початку серпня. Єгиптянин підписав із турецьким клубом контракт на два роки, перейшовши у статусі вільного агента.

Загалом у нинішньому сезоні Мохамед провів вісім поєдинків. У них він забив сім голів і віддав два асисти.