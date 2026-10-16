Салах став третім гравцем в історії, який забивав та асистував у трьох чинних єврокубкових турнірах

Лідер Трабзонспора Мохамед Салах в матчі першого туру Ліги конференцій проти КуПС (4:2) відзначився двома результативними діями, завдяки чому йому підкорилось непересічне єврокубкове досягнення.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

34-річний єгиптянин спочатку асистував Полу Онуачу, а наприкінці першого тайму забив сам у ворота фінського клубу. Він став лише третім футболістом в історії, який має у своєму активі щонайменше по одному голу та результативній передачі в усіх трьох основних єврокубкових турнірах: Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Раніше таке вдавалося Коді Гакпо та Маріо Гьотце. Вони наразі є гравцями Ліверпуля та Айнтрахта відповідно.

Нагадаємо, що Салах перейшов у Трабзонспор влітку на правах вільного агента. Він підписав з турецьким клубом дворічний контракт.

За "бордово-синіх" єгиптянин провів десять поєдинків. У них він забив вісім голів і віддав чотири асисти.