Салах достроково завершив сезон в АПЛ через травму

Правий вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах достроково завершив для себе сезон-2025/26.

Про це інформує директор національної збірної Єгипту Ібрагім Хасан Reuters.

Єгиптянин вибув до кінця сезону через травму підколінного сухожилля, яку він отримав в останній грі АПЛ проти Крістал Пелес (перемога 3:1). Лідер "мерсисайдців" був замінений на 59-й хвилині. Замість нього на поле вийшов Джеремі Фрімпонг.

На відновлення 33-річного вінгера знадобиться близько чотирьох тижнів. Зазначається, що Салах встигне повернутися до чемпіонату світу-2026, де його збірна Єгипту гарантовано проведе три поєдинки групового етапу: проти Бельгії (15 червня), Нової Зеландії (22 червня) та Ірану (27 червня).

Напередодні старту Мундіалю єгиптяни зіграють товариську гру проти Бразилії (6 червня).

Нагадаємо, що після закінчення цього сезону Салах покине Ліверпуль. "Мерсисайдці" вже навіть знайшли йому заміну.

У поточному сезоні-2025/26 Мохаммед відзначився 12 голами та 9 асистами у 39-ти іграх в усіх турнірах за клуб АПЛ.

Раніше повідомлялось, що форвард Ліверпуля Уго Екітіке ризикує пролетіти повз ЧС-2026 через травму.