Форвард Ліверпуля ризикує пропустити ЧС-2026 – ЗМІ

Форвард Ліверпуля Уго Екітіке ризикує пролетіти повз чемпіонат світу-2026 через травму, яку отримав у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ.

Про це інформує Goal.

23-річний французький футболіст був замінений на 31-й хвилині. Замість нього у гру вступив Мохаммед Салах.

Видання L'Equipe повідомило, що нападник "мерсисайдців" розірвав ахіллове сухожилля. Ймовірно, що сезон-2025/26 для Екітіке достроково завершений, а також унеможливлена його участь на найближчому Мундіалі.

Додамо, що на ЧС-2026 збірна Франції, за яку Етікіте провів вже 9 ігор, гарантовано зіграє три поєдинки групового етапу: проти Сенегалу (16 червня), Іраку (23 червня) та Норвегії (26 червня).

На відновлення гравцю може знадобитися близько 9 місяців.

У поточному сезоні-2025/26 Екітіке відзначився 17 голами та 6 асистами у 45-ти іграх в усіх турнірах за Ліверпуль.

Відзначимо, що команда Арне Слот вже без свого форварда зазнала другої поспіль поразки від ПСЖ 0:2 та вилетіла з Ліги чемпіонів.

Раніше головний тренер англійського клубу підтвердив серйозність ушкодження Екітіке та прокоментував виліт із єврокубків.