Ювентус хоче підписати Салаха – ЗМІ

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті хоче побачити у своїй команді Мохаммеда Салаха, для якого сезон-2025/26 став останнім у футболці англійського Ліверпуля.

Про це інформує la Repubblica.

Наставник "старої синьйори" вже раніше працював із єгиптянином у Ромі. Такий спільний досвід може збільшити шанси туринського клубу на підписання 33-річного правого вінгера.

Цікаво, що Салах має італійський досвід виступів не лише за Рому (83 матчі), а й за Фіорентину (26 ігор). Тому італійський чемпіонат не чужий для Мохаммеда.

Саме із Роми влітку 2017-го атакувальний футболіст перебрався до Ліверпуля, за який провів 442 поєдинки (257 м'ячів та 123 асисти), а також завоював 9 титулів.

У своєму прощальному сезоні-2025/26 у футболці "мерсисайдців" відзначився 12 голами та 10 результативними передачами у 41-й зустрічі. В останньому матчі цього розіграшу АПЛ Мохаммед побив рекорд Стівена Джеррарда.

Нагадаємо, що Салах потрапив у заявку збірної Єгипту на ЧС-2026 з футболу.

Раніше Спаллетті розповів, чи вплине невихід Ювентуса у Лігу чемпіонів на його майбутнє у Турині. Клуб закінчив розіграш Серії А-2025/26 на 6-му місці, набравши 69 балів у 38-ми турах. Туринці зіграють наступного сезону у Лізі Європи.