Слот: Салах повернеться у фінальній частині сезону

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот оцінив терміни відновлення вінгера команди Мохаммеда Салаха після травми.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Як ми знаємо про Мохаммеда, він завжди неймовірно наполегливо працює протягом сезону, коли здоровий, але так само багато працює і під час травми, щоб якнайшвидше повернутися.

Саме це він зараз так добре намагається. Зазвичай він відновлюється раніше, ніж інші гравці, після незначної травми – тому що в нього є незначна травма. Ми очікуємо, що він справді повернеться у фінальній частині сезону, але не в неділю

В усіх сенсах це велике полегшення, що його травма несерйозна, тож він зможе зіграти за нас і зможе виступити на чемпіонаті світу.

Якщо є гравець, який заслуговує на особливе прощання, то це безумовно Салах", – сказав Слот.