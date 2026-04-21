Ліверпуль знайшов заміну Салаху в Бундеслізі

Вінгер РБ Лейпциг Ян Діоманде став пріоритетною трансферною метою Ліверпуля на літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sky Sport Germany.

За їхньою інформацією, Ліверпуль розглядає Діоманде як потенційну заміну Мохамеду Салаху, який покине клуб наприкінці поточного сезону.

Втім, підписати 19-річного вінгера збірної Кот-д'Івуару буде непросто. По-перше, ним також цікавляться Манчестер Юнайтед і ПСЖ, по-друге – сам РБ Лейпциг не поспішає продавати гравця та розглядає варіант із продовженням контракту на покращених умовах.

У поточному сезоні на рахунку Діоманде 13 голів і 8 асистів у 32 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах. Контракт вінгера діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється в 75 мільйонів євро.