Травма Салаха виявилася незначною: гравець Ліверпуля повернеться до кінця сезону

Микола Літвінов — 29 квітня 2026, 20:41
Єгипетський вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах Салах, ймовірно, зможе повернутися у гру до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба "мерсисайдців".

Клуб інформує, що у грі 34-го туру проти Крістал Пелес (3:1 – на користь підопічних Арне Слота) 33-річний форвард отримав лише незначну м'язову травму та вірогідно ще зможе зіграти за "мерсисайдців".

Нагадаємо, раніше директор національної збірної Єгипту Ібрагім Хасан заявив, що Салах отримав травму підколінного сухожилля та вибув до кінця цьогорічної кампанії.

Зауважимо, що після закінчення цього сезону Салах покине Ліверпуль. Повідомлялося, що "мерсисайдці" вже навіть знайшли йому заміну.

У поточному сезоні-2025/26 Мохаммед відзначився 12 голами та 9 асистами у 39-ти іграх в усіх турнірах за клуб АПЛ.

