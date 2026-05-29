Конкурент для Ювентуса: саудівський клуб націлився на Салаха

Один із клубів Саудівської Аравії серйозно претендує на Мохаммеда Салаха, який провів свій останній сезон у складі Ліверпуля.

Про це інформує Ніколо Скіра.

Назву цього клубу авторитетний інсайдер не розкрив, а лише додав, що єгиптянину запропонували угоду до 2028-го із можливістю пролонгації співпраці ще на рік.

Нагадаємо, що Салах виступав за англійський гранд із літа 2017-го. Відтоді провів за "мерсисайдців" 442 поєдинки (257 м'ячів та 123 асисти), а також завоював 9 титулів.

У своєму прощальному сезоні-2025/26 у футболці Ліверпуля Мохаммед відзначився 12 голами та 10 результативними передачами у 41-й зустрічі. В останньому матчі цього розіграшу АПЛ Мохаммед побив рекорд Стівена Джеррарда.

Раніше повідомлялося, що туринський Ювентус претендує на колишнього лідера англійського клубу. У такому трансфері особисто зацікавлений головний тренер "старої синьйори", з яким він працював в італійській Ромі.

Відзначимо, що Салах потрапив у заявку збірної Єгипту на ЧС-2026 з футболу.