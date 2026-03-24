Ліверпуль оголосив про відхід Салаха

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах після завершення сезону покине клуб.

Про це повідомляє пресслужба мерсисайдців.

Сторони домовились про дострокове розірвання контракту, який був розрахований до літа 2027 року.

Гравець наполіг, щоб клуб якнайшвидше повідомити про це уболівальникам, щоб забезпечити прозорість щодо свого майбутнього.

Салах перейшов у Ліверпуль з Рома у 2017 році. За цей час він допоміг клубу здобути два титули Прем'єр-лігу, Ліга чемпіонів УЄФА, Клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА, Кубок Англії, два Кубок англійської ліги, а також Суперкубок Англії.

У поточному сезоні на рахунку Салаха 10 голів і 9 асистів у 34 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах. Трансферна вартість оцінюється в 30 мільйонів євро.

Нещодавно Салах отримав м'язову травму в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти турецького Галатасарая (перемога 4:0), через що не поїде до табору збірної Єгипту на товариські матчі проти Саудівської Аравії та Іспанії