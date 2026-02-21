"Не зовсім розумію, кому це треба": легенда Динамо розповів, що варто змінити в УПЛ

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо висловився щодо старту весняної частини сезону Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Український футбол.

На думку легенди київського Динамо, відновлювати чемпіонат у лютому – це сумнівне рішення. Він заявив, що через погодні умови варто було б починати грати в березні та пояснив свою позицію.

"Це б ти краще запитав у Шевченка. Він же в нас у країні головний по футболу, а не я. Він зі своїми радниками збирається та щось там з цими знавцями вирішує, мабуть. Чи спільно з УПЛ, чи представники УПЛ з Андрієм радяться… Моя думка така: ранувато в лютому розпочинати чемпіонат після зимової паузи, бо грати в футбол у снігу чи багнюці таке собі задоволення… Не зовсім розумію, кому це треба? Одна справа глядачам сидіти на трибунах і мерзнути, це не приємно, але зовсім інша – футболістам, на зледенілому газоні грати. Як би не було купи травм… А травми точно будуть через замерзлі поля, навіть і не сумніваюсь", – сказав Сабо.

Зазначимо, що перші матчі УПЛ у 2026 році відбулись напередодні. Верес здобув вольову перемогу над Полтавою, а Динамо дотиснуло Рух наприкінці зустрічі.

Загалом 17 тур буде розбитий на чотири ігрові дні. Його програму завершить протистояння Кудрівки та Зорі 23 лютого.