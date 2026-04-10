Неможливо проти нього грати: Сабо назвав найкращого гравця в історії футболу

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо вважає Пеле найкращим футболістом за всю історію.

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Футбольний диван".

Сабо пригадав свої матчі проти легендарного бразильця.

"Тричі грав проти Пеле? Я не знаю, де і як ви рахували, я сам не рахував, скільки разів. Але Пеле був Пеле. Для мене і сьогодні, і вчора, і позавчора. Коли пишуть, що найкращий Мессі, я кажу: "Ні, найкласніший був футболіст – Пеле". Якби він грав у Європі, то розкрився б інакше? Я не знаю, де б він грав, але він найкращий був", – заявив тренер.

Сабо неодноразово під час футбольної кар'єри їздив на матчі Бразилії.

"Вважаю його найкращим тільки за чемпіонатами світу? Ні, чому? Я в Бразилії був у той час, коли я був у збірній СРСР. Ми їздили щороку після сезону, збиралися в Москві і їхали в Бразилію в турне грошей заробляти. І КДБшники з нами їздили. Обов'язково. Ми їздили до Бразилії, там уже були ігри з клубними командами – Сантосом та іншими. Потім ми їздили в Перу, Чилі або ще кудись. Я об'їздив Південну Америку стільки, що заплющу очі – і я знаю, яка держава буде і все таке. Пеле був ну дуже великий. Я проти нього грав – ну, це неможливо з ним грати. По-перше, швидкісний, з м'ячем як магніт у нього, б'є з лівої і з правої, головою б'є. У нього все було, що потрібно. Не стоїть на місці -відкривається, відійде назад, забере, віддасть, відкриється знову", – зазначив Сабо.

Зазначимо, що Пеле тричі вигравав чемпіонат світу. Він помер наприкінці 2022 року у статусі найкращого бомбардира збірної Бразилії, у складі якої забив 77 голів у 92 матчах.

Пізніше його рекорд побив Неймар. На клубному рівні Пеле майже всю кар'єру провів у Сантосі, з яким шість разів тріумфував у національному чемпіонаті та двічі вигравав Кубок Лібертадорес.