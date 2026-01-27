УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 17-го туру чемпіонату України

Затверджено розклад матчів 17-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме він 20 лютого матчем між Вересом та Полтавою, а закриватиме програму поєдинок Кудрівка – Зоря, який відбудеться 23 лютого.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26

17-й тур

20 лютого (п'ятниця)

15:30 Верес – Полтава

18:00 Динамо – Рух

21 лютого (субота)

13:00 Епіцентр – ЛНЗ

15:30 Металіст 1925 – Кривбас

22 лютого (неділя)

13:00 Колос – Полісся

15:30 Шахтар – Карпати

23 лютого (понеділок)

13:00 Олександрія – Оболонь

15:30 Кудрівка – Зоря

Нагадаємо, за підсумками 16 турів лідером першості є ЛНЗ, який випереджає Шахтар за додатковими показниками. З турнірною таблицею можна ознайомитися ТУТ.