УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 17-го туру чемпіонату України
Затверджено розклад матчів 17-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме він 20 лютого матчем між Вересом та Полтавою, а закриватиме програму поєдинок Кудрівка – Зоря, який відбудеться 23 лютого.
Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
17-й тур
20 лютого (п'ятниця)
- 15:30 Верес – Полтава
- 18:00 Динамо – Рух
21 лютого (субота)
- 13:00 Епіцентр – ЛНЗ
- 15:30 Металіст 1925 – Кривбас
22 лютого (неділя)
- 13:00 Колос – Полісся
- 15:30 Шахтар – Карпати
23 лютого (понеділок)
- 13:00 Олександрія – Оболонь
- 15:30 Кудрівка – Зоря
Нагадаємо, за підсумками 16 турів лідером першості є ЛНЗ, який випереджає Шахтар за додатковими показниками. З турнірною таблицею можна ознайомитися ТУТ.