Верес запропонує Металісту 1925 мирову угоду щодо зупиненого матчу УПЛ

Наглядова рада Вереса підтримала ініціативу президента клубу Івана Надєїна щодо догравання матчу з Металістом 1925 у Рівному.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок 15-го туру між командами було зупинено 7 грудня в Житомирі на 20-й хвилині через триразове зникнення електроенергії.

Верес запропонує харківському колективу мирову угоду – дограти зустріч у Рівному, щоб долю матчу не вирішував КДК УАФ.

"Минуло вже більше двох місяців, але дотепер немає жодного рішення КДК УАФ щодо цієї гри. Регламент і футбольний закон – не спрацювали. Про це потрібно говорити публічно. Коли треба – рішення приймаються дуже швидко. Коли не треба – затягуються.

Свого часу КДК дуже оперативно ухвалив рішення оштрафувати "Верес" за поведінку вболівальників у матчі із Зорею, не маючи жодних фактичних доказів. По грі з "Металістом 1925" існує маса документів. Але рішення немає. Це основний мотив. Матч у Рівному – може стати матчем примирення", – сказав Надєїн.