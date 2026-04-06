Судді придумали фол: Сабо розкритикував суддівство у матчі Динамо з Карпатами

Олександр Булава — 6 квітня 2026, 20:35
Колишній головний тренер Динамо Йожеф Сабо відреагував на поразку киян від Карпат (0:1) у 22-му турі Української Прем'єр-ліги, окрему увагу приділивши суддівсту.

"Не можна мені дивитися таку гру Динамо. Не знаю, як вони програли. Щодо епізоду зі скасованим голом Пономаренка – де судді придумали там фол… Те, що не зарахували м'яч – це помилка суддів.

Динамо атакувало всю гру, сиділо на воротах Карпат – вони награли на гол. Хоч там і не було стовідсоткових моментів. Карпати били абикуди – то на трибуну, то ще кудись.

Дуже слабкі команди в УПЛ зараз. І навіть ЛНЗ, який на першому місці поки що перебуває. Чемпіоном буде Шахтар", – підсумував Сабо.

Нагадаємо, що на 80-й хвилині зустрічі Пономаренко забив гол у ворота Домчака. Суддя матчу Дмитро Панчишин спочатку вказав на центр поля, але після підказки арбітра ВАР скасував результативний удар форварда.

Раніше колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар пояснив, чому в Пономаренка відібрали гол.

Зазначимо, що в турнірній таблиці Динамо з 41 очком йде на четвертому місці. Житомирське Полісся випереджає "біло-синіх" на два залікові пункти.

