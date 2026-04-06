Судді придумали фол: Сабо розкритикував суддівство у матчі Динамо з Карпатами

Колишній головний тренер Динамо Йожеф Сабо відреагував на поразку киян від Карпат (0:1) у 22-му турі Української Прем'єр-ліги, окрему увагу приділивши суддівсту.

"Не можна мені дивитися таку гру Динамо. Не знаю, як вони програли. Щодо епізоду зі скасованим голом Пономаренка – де судді придумали там фол… Те, що не зарахували м'яч – це помилка суддів.

Динамо атакувало всю гру, сиділо на воротах Карпат – вони награли на гол. Хоч там і не було стовідсоткових моментів. Карпати били абикуди – то на трибуну, то ще кудись.

Дуже слабкі команди в УПЛ зараз. І навіть ЛНЗ, який на першому місці поки що перебуває. Чемпіоном буде Шахтар", – підсумував Сабо.