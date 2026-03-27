Легенда Динамо назвав тренера, який має очолити збірну України

Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо висловився про потенційну заміну Сергію Реброву на посаді головного тренера "синьо-жовтих" після поразки від Швеції у відборі на ЧС-2026.

Фахівець вважає, що потрібно довіритись досвідченому спеціалісту. Він заявив, що новий тренер має мати великий авторитет серед футболістів.

"В Україні зараз переважно молоді тренери працюють, а на чолі збірної має стояти досвідчений наставник, слово якого для гравців матиме вагу, авторитет якого не викликатиме ні в кого сумнівів. Я не маю нічого проти молоді, як можливо хтось думає, ні. В жодному випадку. Однак, повторюсь, збірною повинен керувати дос-від-чений тренер! Тільки так. Такий тренер, який вже має за плечима багаж знань, а не буде його лише набиратись. А чому б і не довірити Маркевичу збірну? Кому, як не йому, зрештою? Наддосвідчений тренер і не такий вже і старий. Луческу у 80 років тренує Румунію, а чому Маркевич не може очолити Україну у свої 75? Може. Та чи захоче? Не знаю. Це вже треба в нього питати", – сказав Сабо.

Нагадаємо, що восени 2025 року Мирон Маркевич зізнавався, чи погодився б очолити збірну. Він заявляв, що точно не відповів би категоричною відмовою.

Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть 31 березня. Вони зіграють товариську гру з Албанією.