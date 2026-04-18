Екстренер збірної України оцінив шанси Шахтаря пробитись у фінал Ліги конференцій

Легенда київського Динамо Йожеф Сабо поділився очікуваннями від протистояння Шахтаря проти Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.

Його слова передає BLIK.

Фахівець розповів, кого вважає фаворитом. Він заявив, що шанси є в обох команд і саме переможець цієї пари врешті-решт здобуде трофей.

"Важко от так однозначно сказати… Я слідкую за АПЛ, дивлюсь із задоволенням трансляції матчів з Англії, зокрема і за участі Крістал Пелес. Це пристойна, непроста, бойова команда, нехай і не гранд АПЛ. Лондонська команда вміє грати на швидкості, їй не потрібно давати "вільно дихати", а треба грати на зустрічних курсах. Якщо Шахтар відкриється, то Крістал Пелес їх швидко "роздягне". Арда Турану потрібно буде добряче поламати голову над тим, яку тактику обрати, щоб вона дала потрібний результат. Очікую, що, цілком можливо, англійська команда може зробити ставку на силову, навіть жорстку гру, щоб вивести з рівноваги технічних бразильців Шахтаря, які не люблять, коли їх щільно опікають і можуть врізати по ногах. Думаю, що переможець дуелі Шахтар – Крістал Пелес у підсумку й виграє кубок Ліги конференцій, бо інша півфінальна пара куди слабкіша", – сказав Сабо.

Зазначимо, що в іншій півфінальній парі зіграють Райо Вальєкано та Страсбург. Матчі відбудуться 30 квітня та 7 травня.

Раніше тренер Крістал Пелес висловився про майбутню дуель із Шахтарем. Він заявив, що трішки вже стежив за виступами "гірників".