Не вміє елементарно м'ячі відбирати, – Сабо розніс Матвієнка за матч проти ЛНЗ

Відомий український тренер Йожеф Сабо розкритикував гру захисника Шахтаря та збірної України Миколи Матвієнка проти ЛНЗ у 8-му турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає Український футбол.

"Проблема поразки одна – гармидер у захисті Шахтаря. От як грав Матвієнко? Та він не вміє елементарно м'ячі відбирати, а його ще й в збірну України викликають! Звик до того, що його команда в УПЛ грає переважно на атаку, тож йому треба просто приймати м'яч і віддавати вперед, а не відпрацьовувати як слід в захисті. Ну, і не тільки Матвієнко, там всі захисники сьогодні зіграли погано", – сказав Сабо.

Нагадаємо, зустріч завершилася поразкою Шахтаря з рахунком 1:4. Попри поразку, "гірники" залишилися лідерами турнірної таблиці, водночас ЛНЗ завдяки цій перемозі піднявся на 6-ту сходинку.

Відео голів та огляд матчу ЛНЗ – Шахтар доступний на сайті "Чемпіон". Раніше підсумки гри підбив головний тренер "гірників" Арда Туран.