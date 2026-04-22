Інакше наступлять на ті самі граблі: легенда Динамо назвав найкращого тренера для збірної України
Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо поділився думками про зміни у тренерському штабі "синьо-жовтих".
Його слова передає Український футбол.
Він відреагував на оголошення УАФ про відхід Сергія Реброва з поста наставника національної команди.
"Для мене таке рішення УАФ не стало несподіванкою. Можливо, Ребров і сам подав у відставку, не захотів продовжувати контракт. Цілком можливий і такий варіант, як на мене. Дуже великий на нього психологічний тиск. Просто жах який. Звісно, він не виконав завдання, збірна не пробилася на чемпіонат світу, але ж це не означає, що його потрібно обсирати з ніг до голови!
Ребров сам все добре розуміє, він і футболістом був розумним, і тренер такий самий. Я переживаю за Сергія всією душею, пам'ятаю його ще молодим, коли він грав у Динамо, але… Ну, не пішло в нього зі збірною. От не пішло… Так буває. Не вішати ж за таке, не розстрілювати, але звільнити мали, бо результату немає", – сказав Сабо.
Наступником Сергія Реброва експерт бачить Мирона Маркевича. Він вважає, що це ідеальний кандидат.
"Як і раніше впевнений – якщо комусь і доручити національну збірну, то Маркевичу. Іншого гідного кандидата я не бачу. Можуть призначити когось молодшого, звісно, але знову ж наступлять на ті самі граблі, наламає молодий тренер дров, бо збірною має керувати досвідчений тренер! Тільки так", – сказав Сабо.
Зазначимо, що Ребров поки продовжує бути віцепрезидентом і членом Виконавчого комітету. Хто стане новим головним тренером "синьо-жовтих" – буде оголошено пізніше.
