Інакше наступлять на ті самі граблі: легенда Динамо назвав найкращого тренера для збірної України

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо поділився думками про зміни у тренерському штабі "синьо-жовтих".

Його слова передає Український футбол.

Він відреагував на оголошення УАФ про відхід Сергія Реброва з поста наставника національної команди.

"Для мене таке рішення УАФ не стало несподіванкою. Можливо, Ребров і сам подав у відставку, не захотів продовжувати контракт. Цілком можливий і такий варіант, як на мене. Дуже великий на нього психологічний тиск. Просто жах який. Звісно, він не виконав завдання, збірна не пробилася на чемпіонат світу, але ж це не означає, що його потрібно обсирати з ніг до голови!

Ребров сам все добре розуміє, він і футболістом був розумним, і тренер такий самий. Я переживаю за Сергія всією душею, пам'ятаю його ще молодим, коли він грав у Динамо, але… Ну, не пішло в нього зі збірною. От не пішло… Так буває. Не вішати ж за таке, не розстрілювати, але звільнити мали, бо результату немає", – сказав Сабо.