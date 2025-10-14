Не знає, що йому робити з м’ячем: Сабо розкритикував гру нападника збірної України

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо розкритикував гру нападника "синьо-жовтих" Артема Довбика.

Цитує наставника BLIK.ua.

Тренер залишився незадоволеним грою нападника Артема Довбика, який не вміє правильно розпоряджатися м'ячем.

Також тренер оцінив гру голкіпера Анатолія Трубіна, який був невинний у пропущеному м'ячі.

"Якщо ми говоримо суто про гру з Азербайджаном, то питань до Трубіна немає. У пропущеному голі він не винен, його ніхто із захисників не підстрахував. Тут про інше треба говорити.

Пропускати голи в кінцівці гри чи тайму… Знаєш, це – наше розпизд*йство! Три захисники було, а гравець Азербайджану в підсумку випередив всіх… Таке враження, що наші хлопці спали чи думками вже були у роздягальні", – сказав Сабо.