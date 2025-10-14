Не знає, що йому робити з м’ячем: Сабо розкритикував гру нападника збірної України
Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо розкритикував гру нападника "синьо-жовтих" Артема Довбика.
Цитує наставника BLIK.ua.
Тренер залишився незадоволеним грою нападника Артема Довбика, який не вміє правильно розпоряджатися м'ячем.
"Довбик не знає, що йому робити з м’ячем! Вже у доданий час Україна вибігла в контратаку чотири в три – й що він зробив? Аби як віддав вліво на Шапаренка з такою силою, що Микола м’яча не наздогнав. Ну не знає Довбик, що йому робити з м’ячем, повторюсь. Крутиться-вертиться, а толку?", – заявив він.
Також тренер оцінив гру голкіпера Анатолія Трубіна, який був невинний у пропущеному м'ячі.
"Якщо ми говоримо суто про гру з Азербайджаном, то питань до Трубіна немає. У пропущеному голі він не винен, його ніхто із захисників не підстрахував. Тут про інше треба говорити.
Пропускати голи в кінцівці гри чи тайму… Знаєш, це – наше розпизд*йство! Три захисники було, а гравець Азербайджану в підсумку випередив всіх… Таке враження, що наші хлопці спали чи думками вже були у роздягальні", – сказав Сабо.
Нагадаємо, матч Україна – Азербайджан у 4 турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 завершився непростою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1. Після цього поєдинку Україна закріпилася на другому місці турнірної таблиці.
Найкращим гравцем зустрічі, на думку уболівальників та порталу SofaScore, став півзахисник Руслан Малиновський, який відзначився голом та асистом.