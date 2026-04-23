Легендарний форвард розкритикував Гасперіні за ставлення до Довбика

Легендарний ексфорвард збірної Італії Лука Тоні розкритикував головного тренера Роми Джан П'єро Гасперіні. Однією з претензій чемпіона світу-2006 було ставлення фахівця до українця Артема Довбика.

Слова Тоні наводить TuttoMercatoWeb.

"Гасперіні – сильний тренер, але він працює в клубі з великим авторитетом і має бути обережнішим у своїх висловлюваннях. Джан П'єро просто "убив" своїх нападників певними заявами, і це погано. Він говорив різне про Артема Довбика, який був найкращим бомбардиром Ла Ліги і до приходу цього тренера вже забив 18 голів в Італії.

У Ромі не можна вимагати таких гравців, як Вінісіус. Потрібно працювати з тими, хто є. Це важливий клуб і розбурхувати скандали не допомагає. Рома – команда, яка має бути в Лізі чемпіонів, але проблема полягала і в початковому ентузіазмі. Коли з'явилися проблеми, клуб і тренер почали звинувачувати один одного. Реальність така, що власники ніколи не вкладали коштів, щоби виграти Скудетто", – заявив Тоні.