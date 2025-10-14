Українська правда
Малиновський став найкращим гравцем матчу Україна – Азербайджан

Олексій Мурзак — 14 жовтня 2025, 00:07
Руслан Малиновський
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський був визнаний найкращим гравцем матчу проти Азербайджану, який 13 жовтня відбувся в межах 4-го туру відбору на ЧС-2026.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру Руслана у 8,5 балів. Малиновський провів на полі 71 хвилину, відзначився асистом на Олексія Гуцуляка та забив гол. До речі, Гуцуляк, який також забив і віддав вже асист Малиновському, став другим найкращим гравцем у складі "синьо-жовтих".

Найгіршим у складі України (стартовий склад) було визнано голкіпера Анатолія Трубіна, який отримав всього 6,4 бали.

Нагадаємо, матч Україна – Азербайджан завершився непростою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1.

