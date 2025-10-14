Уболівальники збірної України вдруге поспіль обрали Малиновського найкращим гравцем матчу

Півзахисник Руслан Малиновський став володарем призу "Лев Матчу" у матчі відбору на ЧС-2026 з Азербайджаном (2:1).

Про це повідомляє УАФ.

За хавбека віддали свої голоси 55% уболівальників національної команди.

Малиновський розпочав 47 гру за "синьо-жовтих" у стартовому складі та відзначився асистом на Гуцуляка у першому таймі та переможним голом у другій половині зустрічі. Тепер на рахунку футболіста 10 голів за національну команду.

Зазначимо, що хавбек визнаний найкращим гравцем збірної України вдруге поспіль. За матч з Ісландією за нього свій голос віддали 76% вболівальників "синьо-жовтих".

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації ЧС-2026 українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2, надалі зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану та переграли Ісландію 5:3.

Наразі національна команда посідає другу сходинку в турнірній таблиці групи D, маючи в активі 7 балів. Наступний матч команда зіграє на виїзді проти Франції (13 листопада).