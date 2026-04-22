Циганков застрибнув у десятку найкращих бомбардирів Жирони

Софія Кулай — 22 квітня 2026, 07:30
Український правий вінгер Віктор Циганков увійшов у десятку найкращих бомбардирів Жирони після того, як забив у домашньому матчі проти Бетіса у рамках 33-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Про це інформує Transfermarkt.

Вже на 7-й хвилині українець відкрив рахунок у протистоянні, яке у підсумку закінчилося перемогою гостей 2:3.

Тепер на рахунку Циганкова 20 голів у футболці каталонського клубу. Він зрівнявся за забитими м'ячами з колишнім вінгером команди Роберто Перагон Лакальє. Обидва ділять 10-ту сходинку.

Цікаво, що український форвард Артем Довбик із 24 голами тримається на 6-й позиції.

Найкращим бомбардиром Жирони в історії є нинішній нападник "червоно-білих" Крістіан Стуані. На його рахунку 145 результативних ударів у 305 поєдинках.

Нагадаємо, що Циганков виступає за іспанський клуб із січня 2023-го. Відтоді провів у футболці Жирони 113 матчів (20 голів та 22 асисти).

У поточному сезоні-2025/26 Віктор вже відзначився 7 м'ячами та 4 гольовими передачами у 28-ми зіграних зустрічах. Його контракт із каталонською командою розрахований до кінця червня 2027 року. У пресі була інформація, що Жирона хоче пролонгувати співпрацю з вінгером збірної України.

Додамо, що колектив Мічела Санчеса посідає аж 11-ту сходинку у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 38 очок.

