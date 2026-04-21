У Ромі повідомили нові подробиці щодо відновлення Довбика

Український нападник Роми Артем Довбик найближчими днями пройде ультразвукове медичне обстеження.

Про це повідомляє Roma News із посиланням на Il Messaggero.

За інформацією джерел, воно дозволить визначити точні терміни його повернення на поле.

Нагадаємо, у січні цього року Артем переніс хірургічне втручання на травмованих зв'язках стегна.

У поточному сезоні він провів за римський клуб 17 поєдинків, у яких відзначився трьома забитими м'ячами та двома результативними передачами.

Напередодні ЗМІ також повідомили, що нападник може залишити римський клуб по завершенні поточного сезону.