Рома визначилася з майбутнім Довбика

Нападник збірної України Артем Довбик покине Рому наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За їхньою інформацією, влітку Рома влаштує чистку складу команди. У клубі вже склали список із 7 гравців, яким вкажуть на двері. Окрім Довбика, серед них – Брайан Сарагоса, Лоренцо Вентуріно, Еван Фергюсон, Константінос Цімікас, Стефан Ель-Шаараві та Зекі Челік.

Під питанням майбутнє у клубі Пауло Дибали, Лоренцо Пеллегріні, Девайна Ренша, Анхеліньо та Брайана Крістанте. Через необхідність вписатися у вимоги фінансового фейр-плей Рома також може бути змушена здійснити одну дороговартісну продажу до 30 червня. У жертву можуть бути принесені Ману Коне або Еван Ндіка.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 3 голи та 2 асисти в 17 матчах за Рому в усіх турнірах. З січня українець не грає через операцію на зв'язках стегна.