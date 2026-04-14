Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Повернуся ще сильнішим: Довбик – про відновлення від травми

Олександр Булава — 14 квітня 2026, 22:38
Повернуся ще сильнішим: Довбик – про відновлення від травми
Артем Довбик
AS Roma

Український форвард Роми Артем Довбик оцінив своє відновлення від травми.

Про це гравець розповів в Інстаграм.

"Відновлення? Я думаю, що це поєднання двох аспектів. Тому що, звісно, тяжко відновлюватись, коли дуже багато думок у твоїй голові. Тому я думаю, що ти стаєш сильнішим як і ментально, так і фізично. Тому я вірю, що повернуся ще сильнішим.

Ставлення до свого тіла після цієї трави не змінилося, адже я завжди професійно ставився до всього процесу. Просто травми – це частина футбольного процесу, і ніхто від них не застрахований.

Коли отримуєш травму, потрібно більше уваги приділяти саме тій ділянці, де вона сталася, і ретельніше готуватися до тренувань. І все", – сказав футболіст.

Також нападник розповів про підтримку під час відновлення.

"Сім'я, люди, які поруч і допомагають у відновленні. Твій фізіотерапевт, тренер. Друзі телефонують, питають, як справи, як проходить відновлення. Думаю, це нормально. Це у всіх так", – сказав Довбик.

Нагадаємо, у січні цього року Артем переніс хірургічне втручання на травмованих зв'язках стегна.

У поточному сезоні він провів за римський клуб 17 поєдинків, у яких відзначився трьома забитими м'ячами та двома результативними передачами.

Рома Артем Довбик

Артем Довбик

Рома влітку позбудеться нападника, який більше не входить у плани Гасперіні
Довбик ще може дограти клубний сезон за Рому: ЗМІ розкрили деталі
Довбик через травму достроково завершив поточний клубний сезон – ЗМІ
Гасперіні повідомив терміни відновлення Довбика після операції
Нападник збірної України не потрапив у заявку клубу на матчі плейоф Ліги Європи

Останні новини