Повернуся ще сильнішим: Довбик – про відновлення від травми
Український форвард Роми Артем Довбик оцінив своє відновлення від травми.
Про це гравець розповів в Інстаграм.
"Відновлення? Я думаю, що це поєднання двох аспектів. Тому що, звісно, тяжко відновлюватись, коли дуже багато думок у твоїй голові. Тому я думаю, що ти стаєш сильнішим як і ментально, так і фізично. Тому я вірю, що повернуся ще сильнішим.
Ставлення до свого тіла після цієї трави не змінилося, адже я завжди професійно ставився до всього процесу. Просто травми – це частина футбольного процесу, і ніхто від них не застрахований.
Коли отримуєш травму, потрібно більше уваги приділяти саме тій ділянці, де вона сталася, і ретельніше готуватися до тренувань. І все", – сказав футболіст.
Також нападник розповів про підтримку під час відновлення.
"Сім'я, люди, які поруч і допомагають у відновленні. Твій фізіотерапевт, тренер. Друзі телефонують, питають, як справи, як проходить відновлення. Думаю, це нормально. Це у всіх так", – сказав Довбик.
Нагадаємо, у січні цього року Артем переніс хірургічне втручання на травмованих зв'язках стегна.
У поточному сезоні він провів за римський клуб 17 поєдинків, у яких відзначився трьома забитими м'ячами та двома результативними передачами.