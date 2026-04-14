Повернуся ще сильнішим: Довбик – про відновлення від травми

Український форвард Роми Артем Довбик оцінив своє відновлення від травми.

Про це гравець розповів в Інстаграм.

"Відновлення? Я думаю, що це поєднання двох аспектів. Тому що, звісно, тяжко відновлюватись, коли дуже багато думок у твоїй голові. Тому я думаю, що ти стаєш сильнішим як і ментально, так і фізично. Тому я вірю, що повернуся ще сильнішим.

Ставлення до свого тіла після цієї трави не змінилося, адже я завжди професійно ставився до всього процесу. Просто травми – це частина футбольного процесу, і ніхто від них не застрахований.

Коли отримуєш травму, потрібно більше уваги приділяти саме тій ділянці, де вона сталася, і ретельніше готуватися до тренувань. І все", – сказав футболіст.