Збірна України закріпилась на другому місці в турнірній таблиці кваліфікації ЧС-2026

Збірна України покращила своє турнірне становище після перемоги над Азербайджаном в межах європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 з футболу.

Команда під керівництвом Сергія Реброва має 7 очок та займає друге місце в групі D. Попереду Франція, яка на виїзді втратила бали з Ісландією (2:2).

У наступному турі "синьо-жовті" зустрінуться з Францією, а Ісландія зіграє з Азербайджаном.

Потенційно може скластися ситуація, що до останнього туру Україна та Ісландія підійде з однаковою кількістю очок (потенційна поразка України від Франції та потенційна перемога Ісландії над Азербайджаном). У такій ситуації "синьо-жовтим", щоб вийти у плейоф необхідно буде знову перемагати Ісландію, в якої краща різниця забитих та пропущених голів.

Кваліфікація ЧС-2026.Турнірна таблиця

Група D

Франція – 10 очок Україна – 7 Ісландія – 4 Азербайджан – 1

Зауважимо, що матч 4 туру відбору на ЧС-2026 Україна – Азербайджан завершився з рахунком 2:1. Нагадаємо, у першому турі кваліфікації ЧС-2026 українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2, надалі зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану та переграли Ісландію 5:3.