Його гра сподобалась: Сабо виділив прогрес гравця Динамо

Колишній головний тренер Динамо Йожеф Сабо вважає, що найкращим гравцем киян у матчі Ліги конференцій зі Зрінські (6:0) був Тарас Михавко, який зіграв на позиції лівого захисника.

Цитує тренера Blik.ua.

"Я здивувався, коли побачив, що він грає ліворуч, спершу не зрозумів, але, знаєш, на цій позиції він зіграв навіть краще, ніж у центрі. Мені його дії сподобалися. І до атак підключався, й у відборі був хорошим, не губив м'ячі. Здорово зіграв Михавко, мені сподобалося.

Не здивуюся, якщо Шовковський і надалі ставитиме Михавка грати саме на фланзі. І це при тому, що є ж Дубінчак та Вівчаренко.

Михавко – молодчина. І відбирав, і атакував, і навіси робив. Дай Боже, щоб як він, і вся команда прогресувала! Бо скоро летіти до Італії. У грі з Фіорентиною не знаю, відверто кажучи, що ми там ловитимемо", – розповів Сабо.