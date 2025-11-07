Шовковський – про розгром Зрінські: Динамо треба покращувати якість гри, намагатися стати досконалим

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський підбив підсумки протистояння його команди з боснійським Зрінські.

Слова 50-річного українця наводить сайт киян.

Вчора, 6 листопада, Динамо розгромило Зрінські (6:0) у матчі третього туру основного етапу Ліги конференцій-2025/26. Незважаючи на такий результат, наставник "біло-синіх" знайшов, що йому не сподобалося у виконанні його підопічних.

"Я не до кінця задоволений нашими діями в перші хвилини матчу. У перші 15 хвилин ми мали діяти спокійніше, не робити тих помилок, яких припустилися. Індивідуальна майстерність при виконанні була на високому рівні, але ми не маємо права допускати тих помилок, які були на початку гри. І взагалі я бачу багато моментів, які ми маємо покращувати для того, щоб робити нашу гру ще досконалішою", – сказав Шовковський.

Українського фахівця попросили назвати аспекти гри, які треба покращити його команді. Він вирішив відповісти цитатою Валерія Васильовича Лобановського.

"Я вам відповім фразою Валерія Васильовича Лобановського: "Якщо тренер повністю задоволений, то йому треба закінчувати зі своєю роботою". Завжди є моменти, які можливо покращувати й над якими можливо працювати. І в організації оборони, і в організації перехідних моментів, і в організації атаки, у завершенні. Дуже багато. І це постійний процес. Цього разу є результат, дуже важливий для команди, для вболівальників, але є ще якість гри. Якраз над цим компонентом, думаю, постійно потрібно працювати й не можна бути ідеальним. Треба намагатися бути досконалим. Саме прагнення до цього буде робити тебе сильнішим та кращим. Якщо прості речі ти будеш робити чудово, ти вже відсотків на 75 будеш попереду інших гравців команди. Завжди можна працювати та завжди треба працювати над цим. Тому ще раз вітаю й будемо готуватися та працювати далі. Ми завжди казали гравцям, ми маємо відслідковувати не те, куди ми прийшли – ми маємо завжди відслідковувати, що ми для цього зробили. Будь-яка ціль має сенс, тому що вона дає можливість рухатися до неї. І треба відслідковувати саме рух".

У наступному матчі Динамо зіграє проти ЛНЗ в межах 12 туру Української Прем'єр-ліги. Шовковський вважає, що ця гра буде настільки ж важливою, наскільки таким був поєдинок єврокубку.

"Як я казав на попередніх пресконференціях та перед грою – кожна гра для нас важлива. Для команди Динамо Київ важлива кожна гра. Ми можемо враховувати ті чи інші моменти, обставини, але ми готуємося до кожної гри окремо. Ми вважаємо, і це філософія клубу, що немає в нас другорядних ігор. Можливо, ми можемо змінювати обличчя в тому чи іншому варіанті, можемо змінювати якісь тактичні моменти, але до кожної гри ми ставимося з максимальною відповідальністю. Не завжди виходить, не завжди так буває, але це основні наші принципи та пріоритети".

Для Динамо перемога над Зрінські стала першою в поточному розіграші Ліги конференцій. Столичний колектив піднявся на 24 місце турнірної таблиці основного етапу.

Нагадаємо, що вчора, 6 листопада, окрім Динамо, свій матч 3 туру Ліги конференцій провів і донецький Шахтар – "гірники" також здобули перемогу, обігравши Брейдаблік (2:0).