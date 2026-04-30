Сабо спрогнозував результат матчу Шахтаря з Крістал Пелес у Лізі конференцій
Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо оцінив протистояння Шахтаря з англійським Крістал Пелес у межах півфіналу Ліги конференцій.
Його слова передає Meta.ua.
Тренер вважає англійський клуб небезпечним суперником.
Для "гірників", це, можна сказати, буде фінал. Все-таки не щодня українські команди доходять до півфіналу єврокубків, тим більше коли в країні йде війна і всі домашні матчі доводиться проводити поза рідними стінами.
Крістал Пелес – небезпечна команда. Так, на початку року у них був спад, і вони опустилися в турнірній таблиці свого чемпіонату, проте склад у англійців сильний і це відчують на собі гравці Шахтаря", – сказав він.
Також тренер поділився прогнозом на перший матч.
"Обидві команди вміють атакувати, тому я впевнений, що голи у цьому поєдинку будуть. Я поставлю на – 1:1, проте багато може змінитись, якщо хтось із суперників відзначиться у дебюті поєдинку, тоді може бути забито і більше м'ячів", – заявив Сабо.
Поєдинок Шахтар – Крістал Пелес розпочнеться 30 квітня о 22:00 (за київським часом). Це буде номінально домашня гра для "гірників".
Напередодні головний тренер донецького клубу Арда Туран та півзахисник команди Олег Очеретько поділилися очікуваннями перед майбутнім першим протистоянням у рамках півфіналу турніру.
Додамо, що "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі "гірників" та "орлів".