Сабо спрогнозував результат матчу Шахтаря з Крістал Пелес у Лізі конференцій

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо оцінив протистояння Шахтаря з англійським Крістал Пелес у межах півфіналу Ліги конференцій.

Для "гірників", це, можна сказати, буде фінал. Все-таки не щодня українські команди доходять до півфіналу єврокубків, тим більше коли в країні йде війна і всі домашні матчі доводиться проводити поза рідними стінами.

Крістал Пелес – небезпечна команда. Так, на початку року у них був спад, і вони опустилися в турнірній таблиці свого чемпіонату, проте склад у англійців сильний і це відчують на собі гравці Шахтаря", – сказав він.