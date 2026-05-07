Легенда Динамо оцінив шанси Шахтаря пробитись у фінал Ліги конференцій

Денис Іваненко — 7 травня 2026, 11:54
ФК Шахтар Донецьк
shakhtar.com

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями від матчу-відповіді півфіналу Ліги конференцій, у якому Шахтар на виїзді зіграє із Крістал Пелес.

Його слова передає META. 

Досвідчений фахівець заявив, що "гірникам" буде складно відігратись після поразки (1:3) в першій зустрічі. Він вірить, що донеччани зможуть виступити краще, проте не вірить у камбек.

"Якщо після поразки в чемпіонаті від Борнмута наставник Крістал Пелес Олівер Гласснер не намудрує зі складом, то Шахтарю буде вкрай складно досягти потрібного для себе результату. В "гірників" позаду немає порядку, немає тих футболістів, які б створювали в обороні моноліт. Перспективи перед матчем-відповіддю у донеччан так собі.

Наразі Крістал Пелес сильніший, я так бачу. Не в образу Шахтарю, але я не знаю, за рахунок чого донеччани можуть обіграти з потрібним для себе рахунком англійців на їхньому полі, де ще й буде шалена підтримка трибун. Що стосується прогнозу, то мені здається, що матч завершиться внічию – 1:1. Не думаю, що голів буде забито більше", – сказав Сабо.

Зазначимо, що також прогноз на цю гру зробив легенда Шахтаря Віктор Грачов. Він налаштований більш оптимістично щодо підсумкового результату.

