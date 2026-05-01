Програли тактично все: Сабо – про поразку Шахтаря у матчі з Крістал Пелес

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо оцінив поразку донецького Шахтаря від Крістал Пелес (1:3) у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Здавалося, що Шахтар грав непогано? Яке там "непогано"? Програли тактично все, абсолютно не вивчили команду суперника. Ви ж бачили, як грав Крістал Пелас. Вони свідомо відійшли на свою половину поля і не дали "гірникам" нічого зробити", – зазначив фахівець.

Також тренер відреагував на побудову гри Крістал Пелес на контратаках.

"Я вперше бачу, щоб вони так грали! Другий тайм вже був інакшим. Шахтар забив, пішов уперед, але знову помилка на помилці. Скільки я не дивився чемпіонат Англії, Крістал Пелас так закрито ніколи не грав. Вони спеціально віддали половину поля, не боролися за ініціативу, мовляв, "приходьте". І от Шахтар з м'ячем біля чужого штрафного майданчика – туди-сюди, туди-сюди, а толку нуль. Замість того щоб бити по воротах у надії на відскок, вони весь перший тайм просто перекочували м'яч зліва направо і через центр", – сказав він.

Сабо вважає, що наставник Кріслал Пелес Олівер Гласнер повністю переграв тренера Шахтаря Арда Турана.

"Гласнер на 100% переграв Турана! Я помітив, що Туран не надто добре розбирається у тактичних нюансах і не може підлаштувати гру під конкретного суперника. У нього все однаково. Потрібно ж вивчати опонента! Ми всі розуміли, що це за англійська команда. В АПЛ що перше місце, що останнє – усі б'ються і можуть обіграти будь-кого. Там йде жорсткий відбір. Ми і сьогодні побачили цей жорсткий пресинг у виконанні англійців.

Тренер Крістал Пелас повністю переграв Шахтар, тому що, мабуть, донецький штаб не вивчив команду суперника. Шахтар – команда молода, але тренер мене розчаровує. Я ще до гри казав, що Туран з тактикою не в ладах. Дуже важливо, щоб тренер вивчав противника, підбирав правильну схему і ставив під неї тих футболістів, які здатні виконати його установку на полі. Цього не було", – підсумував Сабо.