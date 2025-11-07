Українська правда
Михавко може перейти в Трабзонспор

Володимир Варуха — 7 листопада 2025, 21:49
Михавко може перейти в Трабзонспор

Центральний захисник київського Динамо, 20-річний Тарас Михавко, потрапив до сфери зацікавлення турецького клубу Трабзонспор.

Про це пише yomrasonhaber.

Повідомляється, що Трабзонспор розглядає його як можливу заміну для іншого гравця – Арсена Батагова.

Водночас український клуб ставить жорстку ціну: Динамо хоче отримати за Михавка не менше 8 мільйонів євро.

Що стосується поточного сезону – за інформацією, Михавко провів за Динамо 21 матч у всіх турнірах, забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу.

Раніше Михавко отримав виклик до збірної України.

