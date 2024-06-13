Збірна Румунії — збірна України: де дивитися матч Євро-2024

Збірна України зустрінеться з Румунією в межах першого туру чемпіонату Європи-2024.

Зустріч відбудеться у понеділок, 17 червня, на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені. Початок — о 16:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна в етері місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу.

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У першому контрольному поєдинку напередодні Євро підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Німеччиною, в другому поступилися Польщі, а в третьому розгромили Молдову.

Окрім Румунії, на груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії та Словаччини.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.