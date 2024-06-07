Збірна України програла Польщі в товариському матчі

Збірна України поступилась Польщі в товариському матчі у межах підготовки до Євро-2024. Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Початок матчу вийшов невдалим для підопічних Сергія Реброва. Господарі відзначились вперше на 11 хвилині після кутового, а вже на 16 — подвоїли свою перевагу після невпевненої гри Валерія Бондаря та Георгія Бущана. На 30 хвилині поляки зробили рахунок розгромним.

Українці ж відповіли лише на в кінці першого тайму, прекрасним ударом з-за меж штрафного майданчика відзначився Артем Довбик.

В другому таймі моментів стало більше, особливо в України, проте реалізація залишала бажати кращого. Зрештою, рахунок залишився незмінним.

Товариський матч

7 червня

Польща — Україна 3:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 11 Валукевич, 2:0 - 16 Зелінський, 3:0 - 30 Романчук, 3:1 - 41 Довбик.

Польща: Скорупський, Валукевич (Берешинський 61), Саламон, Ківіор, Скураш, Шиманський С. Романчук (Модер 61), Зелінський (Левандовський 61), Залевський (Пухач 72), Букса, Мілік (Урбанський 5 (Калузинський 61)).

Запасні: Щенсний, Булка, Бохневич, Берешинський, Пухач, Калузинський, Модер, Урбанський, Гросіцький, Левандовський.

Україна: Бущан, Миколенко (Зінченко 46), Бондар, Таловєров, Тимчик, Сидорчук, Малиновський (Михайліченко 70), Зубков (Мудрик 70), Ярмоленко (Циганков 70), Судаков (Шапаренко 81), Довбик (Ванат 76).

Запасні: Конопля, Сваток, Степаненко, Яремчук, Мудрик, Трубін, Забарний, Циганков, Зінченко, Бражко, Шапаренко, Матвієнко, Лунін, Ванат, Михайліченко.

"Синьо-жовті" проведуть ще один спаринг перед стартом чемпіонату Європи — з Молдовою (11 червня). Напередодні Україна зіграла внічию з Німеччиною.

На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.