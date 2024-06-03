Збірна України зіграла внічию з Німеччиною у товариському матчі

Збірна України зіграла внічию товариський матч із Німеччиною. Поєдинок на стадіоні "Макс Морлок" у Нюрнберзі завершився з рахунком 0:0.

Початок матчу вийшов обережним. Господарі більше контролювали м'яч та намагалися створювати моменти біля воріт Анатолія Трубіна.

"Синьо-жовті" змогли відповісти шансом Романа Яремчука, але він не зміг переграти Ноєра.

Друга половина гри почалася з активності "бундестім". Їх тиск призвів до двох вигідних моментів у Максіміліана Баєра, перший удар якого прийняв каркас воріт українців, а другий постріл відбив голкіпер збірної України.

Також свої шанси не використали Ундав та Фюріх — знову надійно зіграв Трубін.

Наприкінці другого тайму гол за Україну забив Артем Добвик, проте його скасували через офсайд.

Товариський матч

3 червня

Німеччина — Україна 0:0

Німеччина: Ноєр, Кімміх, Антон, Та (Кох, 60), Грос, Віртц (Ундав, 46), Гюндоган (к) (Фюріх, 46), Мусіала (Беєр, 60), Андріх (Павлович, 71), Гаверц (Мюллер, 60), Міттельштадт.

Україна: Трубін, Конопля (Тимчик, 80), Забарний, Сваток, Матвієнко, Зінченко, Степаненко (к) (Бражко, 64), Циганков (Ярмоленко, 64), Шапаренко (Судаков, 73), Мудрик (Зубков, 64), Яремчук (Довбик, 73).

Запасні: Бущан, Таловєров, Сидорчук, Маліновський, Бондар, Ванат, Михайліченко.

"Синьо-жовті" проведуть ще два спаринги перед стартом чемпіонату Європи — з Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).

На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.