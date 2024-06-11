Розгром із ложкою дьогтю: Україна не залишила шансів для Молдови у товариському матчі

Збірна України здобула перемогу над Молдовою в останньому товариському матчі у межах підготовки до Євро-2024. Поєдинок завершився з рахунком 4:0.

"Синьо-жовті" зуміли вже на 2 хвилині продемонструвати різницю у класі команд. Роман Яремчук скористався помилкою в захисті та потужно пробив з льоту під поперечину.

Фото: Дана Балашова (УАФ)

Підопічні Сергія Реброва продовжили домінувати на полі. Подвоїти перевагу у рахунку вдалось на 42 хвилині, коли Георгій Судаков та Віктор Циганков розіграли чудову комбінацію. Вінгер Жирони протягнув м'яч та пробив точно у дальній кут воріт.

Фото: Дана Балашова (УАФ)

Після перерви Україна не стала збавляти оберти. Артем Довбик з гострого кута відправив м'яч у сітку воріт через 4 хвилині після виходу на поле.

Фото: Дана Балашова (УАФ)

А вже на 54 хвилині Судаков, який відзначився двома асистами, теж захотів забити свій м'яч та реалізував вихід віч-на-віч.

Фото: Дана Балашова (УАФ)

Варто зазначити, що чудовий результат матчу був зіпсований травмою одного із лідерів збірної України. Віталій Миколенко отримав ушкодження гомілкостопа на 25 хвилині після підкату захисника господарів Артура Крачуна. Оборонець покинув поле зі сьозами на очах.

Товариський матч

11 червня

Молдова — Україна 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - Яремчук 2, 0:2 - Циганков 42, 0:3 - Довбик 49, 0:4 - Судаков.

Молдова: Райлян, Посмак, Бабогло, Крачун, Рябчук, Кожокару, Іоніце, Раце, Дамашкан, Моцьпан, Ніколаєску

Україна: Лунін, Миколенко (Зінченко 31), Матвієнко, Забарний, Конопля, Степаненко (Бражко 68), Шапаренко (Маліновський 78), Циганков (Ярмоленко 68), Судаков, Мудрик (Зубков 69), Яремчук (Довбик 46).

Відтак збірна України провела свій останній товариський поєдинок перед початком Євро-2024. Нагадаємо, у першому контрольному матчі українці зіграли внічию з Німеччиною, а в другому поступилися Польщі.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.



