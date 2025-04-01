Рух – Динамо: де дивитися 1/4 фіналу Кубку України
Лідер Української Прем'єр-ліги київське Динамо завітає до львівського Руха в межах чвертьфінального матчу Кубку України з футболу.
Зустріч відбудеться у середу, 2 квітня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Поєдинок розсудить Віталій Романов.
Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.
В інших чвертьфінальних парах Олександрія зіграє з Шахтарем, Буковина прийматиме Вікторію, а Верес протистоятиме Поліссю. Нагадаємо, 4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.
Зауважимо, що Динамо та Рух зіграли між собою у 22 турі УПЛ. Підопічні Олександра Шовковського здобули впевнену перемогу.
На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, перемогу здобуде команда Шовковського з коефіцієнтом 1,42. На нічию дають 4,75, а успіх Руха оцінюється у 7,90. Також Динамо є фаворитом на тріумф у Кубку України – шанси оцінюють у 2,30.
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