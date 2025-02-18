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MEGOGO транслюватиме матчі УПЛ

Олександр Булава — 18 лютого 2025, 20:01
MEGOGO транслюватиме матчі УПЛ

 Матчі другої частини сезону-2024/25 Української Прем'єр-ліги будуть транслюватись на медіасервісі MEGOGO.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

З 18 лютого телеканал УПЛ ТБ з’явився на медіасервісі, який транслює всі матчі чемпіонату України з футболу.

"Партнерство з MEGOGO – це стратегічний крок у розвитку нашого телеканалу і Ліги загалом.

Віримо, що спільними зусиллями навіть у дуже важкі часи зможемо рухатися вперед, відкривати нові горизонти і, звичайно, стати ще ближчими до уболівальників. Ми тільки на початку великого шляху, і нас дуже тішить, що поруч справжні професіонали. Це наш зважений вибір, і ми очікуємо серйозного прогресу від колаборації з MEGOGO", – розповів президент УПЛ Євген Дикий.

Нагадаємо, з поточного сезону матчі чемпіонату України транслюються на УПЛ-ТБ.

Перший матч другої частини УПЛ відбудеться 21 лютого. У Ковалівці місцевий Колос зустрінеться з одеським Чорноморцем.

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Megogo

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