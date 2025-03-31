Протистояння Олександрії та Шахтаря, Рух спробує помститися Динамо: інтриги 1/4 Кубку України

Кубок України підходить до своїх вирішальних стадій. Жереб сформував, мабуть, різні за класом, але доволі рівні пари: щонайменше в більшості з них украй складно визначити переможця.

Чемпіон вирішив розповісти про основні інтриги кубкових протистоянь, які розпочнуться вже завтра.

1 квітня

13:00

Буковина – Вікторія

2 квітня

14:00

Олександрія – Шахтар

18:00

Верес – Полісся

Рух – Динамо

Який представник першої ліги буде в півфіналі?

Такий собі аперитив перед основними стравами: вже завтра у чвертьфіналі зіграють представники другого за силою дивізіону України. Причому наскільки класно сформувалася інтрига: останнє місце чемпіонської групи гратиме проти першого місця в тій, яка бореться за виживання.

Сумська Вікторія на шляху до фіналу зняла скальп із представника УПЛ: обіграла, причому другий рік поспіль, ЛНЗ. Кажуть, що це було дуже важливим фактором для звільнення тренера Карраско... Чернівецька Буковина обійшлася без таких подвигів, але зате чотирьох попередніх суперників обіграла на виїзді.

Цікаво, що Буковина у вівторок дебютує не тільки в домашніх матчах Кубка, а й в офіційних матчах 2025-го. Дана група першої ліги стартує тільки у квітні – Буковина готується до, можливо, найважливішого матчу в кар'єрі в товариських матчах. Вікторія ж уже почала грати "по-справжньому": на вихідних рознесла 5:1 футбольний клуб ЮКСА.

Скільки легіонерів випустить проти Олександрії Пушич?

Олександрія проти Шахтаря – така вивіска все більше нагадує перегони за срібними медалями УПЛ, але ці ж команди зіграють і у чвертьфіналі Кубка.

Навіть за втраченими очками Олександрія попереду Шахтаря на 4 очки, а за реальними все ще гірше – і ніхто, звичайно, не гарантує перемогу у виїзній грі з Кривбасом. Команда Ротаня спокійно штампує перемоги, від її стандартів важко знайти протидію – і, що особливо має турбувати Шахтар, вона класно грає в обороні.

Три останні матчі закінчені на нуль, сухими перемогами. Що ж, для того, щоб грати проти таких міцних оборон, Шахтар усіх своїх бразильців і набирав.

Динамо, якщо стане чемпіоном, то завдяки кращому балансу – а так, цей півфінал можна було б назвати зустріччю найкращої оборони з найкращою атакою ліги. Судаков, Бондаренко і всі можливі бразильці зустрічаються із серйозним випробуванням.

Що сказати: хотілося б, щоб кубкова гра нагадувала саме домашню для Олександрії зустріч проти Шахтаря, яка закінчилася 4:3, – а не виїзну, в якій підопічні Ротаня більшу частину матчу обороняли нулі, а потім просто пропустили три.

Які висновки зробить Рух після першої поразки від Динамо?

Шовковський скаржився на логістику, необхідність багато їздити – жереб йому відповів двома поспіль іграми на полі Руху. Динамо дуже легко розібралося з львів'янами в межах чемпіонату: естетично, з технікою і розрізними передачами забило свої м'ячі в першому таймі, втримало перевагу в другому.

Віталію Пономарьову треба думати, як за три дні повністю змінити, принципово поліпшити гру – хоча, на мій погляд, пора вже визнавати, що після відходу лідерів Рух став слабшим. Сумарна різниця м'ячів за 2025 рік 1:6, і турбує перш за все не сам факт поразок, а жахлива результативність у конкретних п'яти матчах.

Чи помститься Полісся Вересу за ганьбу в чемпіонаті?

Саме ганьба, тому що інакше 1:5 від клубу, у якого весь склад коштує менше, ніж один твій Батіста, охарактеризувати не можна. Це було зовсім недавно, спогади не могли встигнути вивітритися – не кажучи про те, що Поліссю просто не вистачає тих самих трьох очок.

Кажуть, що після програшу БАТЕ Юпп Гайнкес наказав гравцям Баварії в матчі-відповіді грати так, ніби це була кубкова зустріч: не просто обіграти білорусів, а обіграти так, щоб у них була перевага за сумою. Але їм було легко, вони всього 1:3 у Мінську програли – а ось Поліссю, по-хорошому, непогано було б помститися.

Втім, для цього потрібно впоратися з фірмовим пресингом Шандрука. Вийде його розбити – 5:1 можуть бути і в інший бік, не вийде – знову можуть бути великі-превеликі проблеми.