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Новий тренер збірної Бельгії хоче повернути Куртуа до команди

Руслан Травкін — 24 січня 2025, 15:01
Новий тренер збірної Бельгії хоче повернути Куртуа до команди
Руді Гарсія
x.com/BelRedDevils

Новий тренер збірної Бельгії Руді Гарсія заявив, що буде працювати над поверненням воротаря мадридського Реала Тібо Куртуа до лав національної команди.

Слова наставника з прессконференції передає видання Hln.be.

"Тібо Куртуа – один з найкращих гравців Бельгії. У нас все ще є хороші воротарі, але, на мій погляд, Тібо – найкращий воротар у світі.

Було б добре, щоб можна було на нього покластися. Сигнали наразі позитивні", – сказав Гарсія.

Зазначимо, Тібо ще в серпні минулого року повідомив, що припиняє виступи за збірну. Згодом стало відомо, що таке рішення гравець Реала зробив через розбіжності з Доменіко Тедеско. Фахівець був звільнений з посади кілька днів тому.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться із Бельгією в матчах плейоф за вихід до дивізіону А. Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня.

Раніше стало відомо місце проведення номінально домашнього поєдинку підопічних Реброва проти "дияволів".

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Руді Гарсія

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