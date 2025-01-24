Новий тренер збірної Бельгії хоче повернути Куртуа до команди
Новий тренер збірної Бельгії Руді Гарсія заявив, що буде працювати над поверненням воротаря мадридського Реала Тібо Куртуа до лав національної команди.
Слова наставника з прессконференції передає видання Hln.be.
"Тібо Куртуа – один з найкращих гравців Бельгії. У нас все ще є хороші воротарі, але, на мій погляд, Тібо – найкращий воротар у світі.
Було б добре, щоб можна було на нього покластися. Сигнали наразі позитивні", – сказав Гарсія.
Зазначимо, Тібо ще в серпні минулого року повідомив, що припиняє виступи за збірну. Згодом стало відомо, що таке рішення гравець Реала зробив через розбіжності з Доменіко Тедеско. Фахівець був звільнений з посади кілька днів тому.
Нагадаємо, збірна України зустрінеться із Бельгією в матчах плейоф за вихід до дивізіону А. Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня.
Раніше стало відомо місце проведення номінально домашнього поєдинку підопічних Реброва проти "дияволів".