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Стало відомо, де збірна України гратиме проти Бельгії в плейоф Ліги націй

Микола Дендак — 21 січня 2025, 22:15
Стало відомо, де збірна України зіграє проти Бельгії в Лізі націй
Збірна України
Getty Images

Збірна України з футболу зіграє проти Бельгії в плейоф Ліги націй УЄФА в Мурсії (Іспанія).

Про це повідомляє УАФ.

Зазначається, що поєдинок запланований на 20 березня 2025 року. Команди зіграють на "стадіоні Енріке Рока де Мурсія". Про час початку зустрічі стане відомо згодом.

На груповому етапі Ліги націй-2024/25 збірна Бельгії посіла третє місце свого квартету Дивізіону А. Напередодні команда залишилася без тренера.

Нагадаємо, гра-відповідь між командами відбудеться 23 березня. Переможець двоматчевого протистояння у наступному розіграші турніру гратиме в елітному Дивізіоні.

"Синьо-жовті" в останньому турі Ліги націй перемогли Албанію (2:1) та посіли 2 місце у групі. 

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