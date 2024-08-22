Куртуа: Я вирішив не повертатися до збірної Бельгії під керівництвом цього тренера

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа повідомив, що не виступатиме за збірну Бельгії, доки її тренуватиме Доменіко Тедеско.

Про це він написав у своєму Instagram.

"Я хочу звернутися до бельгійських уболівальників та прихильників нашої національної збірної. Я відчуваю величезну любов і гордість за те, що представляю свою країну на полі, а також за кожного з вас, хто підтримує "червоних дияволів". Я відчуваю привілей, що мені випала честь носити національну футболку. Навіть у найсміливіших мріях я не міг уявити, що зможу зробити це понад 100 разів.

На жаль, після подій з тренером і після довгих роздумів я вирішив не повертатися до збірної Бельгії під його керівництвом. У цьому питанні я приймаю свою частку відповідальності. Однак, забігаючи наперед, скажу, що моя недовіра до нього не сприятиме збереженню необхідної атмосфери. Федерація, з якою я провів кілька дискусій, приймає мою позицію і причини, які привели мене до цього болючого, але послідовного рішення.

Я шкодую, що, можливо, розчарував деяких уболівальників, але я переконаний, що це найкращий спосіб дій для Бельгії, оскільки він закриває дебати і дозволяє команді зосередитися на досягненні своїх цілей. Дякую вам за вашу непохитну підтримку, любов і розуміння", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, історія конфлікту між Тібо та Тедеско тягнеться ще з минулого року, коли воротаря не зробили капітаном команди за відсутності Кевіна де Брюйне (основного капітана).

Куртуа публічно висловив своє невдоволення цим рішенням. Пізніше голкіпер не потрапив у заявку на Євро-2024. Тренер пояснив це рішення нещодавньою травмою гравця.