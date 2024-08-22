Куртуа: Я вирішив не повертатися до збірної Бельгії під керівництвом цього тренера
Тібо Куртуа
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Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа повідомив, що не виступатиме за збірну Бельгії, доки її тренуватиме Доменіко Тедеско.
Про це він написав у своєму Instagram.
"Я хочу звернутися до бельгійських уболівальників та прихильників нашої національної збірної. Я відчуваю величезну любов і гордість за те, що представляю свою країну на полі, а також за кожного з вас, хто підтримує "червоних дияволів". Я відчуваю привілей, що мені випала честь носити національну футболку. Навіть у найсміливіших мріях я не міг уявити, що зможу зробити це понад 100 разів.
На жаль, після подій з тренером і після довгих роздумів я вирішив не повертатися до збірної Бельгії під його керівництвом. У цьому питанні я приймаю свою частку відповідальності. Однак, забігаючи наперед, скажу, що моя недовіра до нього не сприятиме збереженню необхідної атмосфери. Федерація, з якою я провів кілька дискусій, приймає мою позицію і причини, які привели мене до цього болючого, але послідовного рішення.
Я шкодую, що, можливо, розчарував деяких уболівальників, але я переконаний, що це найкращий спосіб дій для Бельгії, оскільки він закриває дебати і дозволяє команді зосередитися на досягненні своїх цілей. Дякую вам за вашу непохитну підтримку, любов і розуміння", — йдеться в публікації.
Нагадаємо, історія конфлікту між Тібо та Тедеско тягнеться ще з минулого року, коли воротаря не зробили капітаном команди за відсутності Кевіна де Брюйне (основного капітана).
Куртуа публічно висловив своє невдоволення цим рішенням. Пізніше голкіпер не потрапив у заявку на Євро-2024. Тренер пояснив це рішення нещодавньою травмою гравця.