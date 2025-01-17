На Україну – без Доменіко: Бельгія звільнила Тедеско з посади головного тренера

Королівська бельгійська футбольна асоціація (RBFA) оголосила про дострокове припинення співпраці з головним тренером збірної Бельгії Доменіко Тедеско.

Про це звільнення було повідомвлено на сайті асоціації.

"Після детальної оцінки спортивний комітет RBFA сьогодні вирішив припинити співпрацю з тренером національної збірної Доменіко Тедеско. Це рішення було затверджено Радою директорів. Наразі триває пошук наступника", – йдеться у заяві.

Разом із 39-річним італійцем збірну залишили всі його асистенти.

The national team ends its chapter with Domenico Tedesco. Thank you, Domenico, for your commitment and passion over the last two years. We wish you all the best for the future! pic.twitter.com/nKElQuYoKc — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) January 17, 2025

Доменіко Тедеско очолив збірну Бельгії у лютому 2023 року. Під його керівництвом "дияволи" провели 24 матчі (12 перемог, 6 нічиїх, 6 поразок, різниця голів 41:19).

Тедеско вивів Бельгію на чемпіонат Європи-2024, де вона грала в одній групі з Україною. Шлях бельгійців на турнірі завершився в 1/8 фіналу, коли вони програли Франції (0:1).

На груповому етапі Ліги націй-2024/25 збірна Бельгії посіла третє місце свого квартету Дивізіону А.

Через це вона зіграє в плейоф за збереження свого місця. Суперником бельгійців буде збірна України. Двоматчеве протистояння України та Бельгії пройде 20 та 23 березня.