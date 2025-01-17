На Україну – без Доменіко: Бельгія звільнила Тедеско з посади головного тренера
Королівська бельгійська футбольна асоціація (RBFA) оголосила про дострокове припинення співпраці з головним тренером збірної Бельгії Доменіко Тедеско.
Про це звільнення було повідомвлено на сайті асоціації.
"Після детальної оцінки спортивний комітет RBFA сьогодні вирішив припинити співпрацю з тренером національної збірної Доменіко Тедеско. Це рішення було затверджено Радою директорів. Наразі триває пошук наступника", – йдеться у заяві.
Разом із 39-річним італійцем збірну залишили всі його асистенти.
Доменіко Тедеско очолив збірну Бельгії у лютому 2023 року. Під його керівництвом "дияволи" провели 24 матчі (12 перемог, 6 нічиїх, 6 поразок, різниця голів 41:19).
Тедеско вивів Бельгію на чемпіонат Європи-2024, де вона грала в одній групі з Україною. Шлях бельгійців на турнірі завершився в 1/8 фіналу, коли вони програли Франції (0:1).
На груповому етапі Ліги націй-2024/25 збірна Бельгії посіла третє місце свого квартету Дивізіону А.
Через це вона зіграє в плейоф за збереження свого місця. Суперником бельгійців буде збірна України. Двоматчеве протистояння України та Бельгії пройде 20 та 23 березня.