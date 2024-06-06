Де буде Піхальонок: топ гравців, що грали і в Динамо, і в Шахтарі

Вчора київське Динамо вперше за довгий час, не рахуючи повернення Андрія Ярмоленка, здійснило дійсно гучний трансфер. І не просто гучний, а в дечому навіть скандальний. Колишній гравець Шахтаря Олександр Піхальонок перейшов до столичної команди, попри те, що мав пропозицію і від "гірників".

Тож, навіть не зігравши ще жодного матчу за киян, півзахисник вже потрапив у історію.

Річ у тім, що він став 9 футболістом, який перебував у складі обох грандів та затятих ворогів українського футболу. Ми вирішили сформувати топ гравців, які певний період кар’єри провели і в Динамо, і в Шахтарі, та припустити, де, зрештою, може опинитися Піхальонок.

8 місце: Артур Рудько

Рудько розпочинав свою кар’єру в Динамо, точніше в другій команді киян. Потім була оренда до Говерли і перехід в основну команду. В той час якраз закінчував кар’єру легенда "біло-синіх" Олександр Шовковський, тому в молодого голкіпера з'явився шанс зачепитися за місце в основі. Саме в тому сезоні Артур і зіграв більшість матчів за Динамо (24 з 29). Але грав він не дуже впевнено, багато помилявся та стабільно привозив голи. Пропустив 25 м’ячів та лише 7 поєдинків відстояв на 0. Тому не дивно, що Рудько присів на лавку і невдовзі покинув команду.

Фото: ФК Динамо

На початку сезону-2023/24 він перейшов у Шахтар, проте за гірників досі зіграв лише 1 матч, програючи конкуренцію Дмитру Різнику. А враховуючи потенційний перехід голкіпера Колоса Кирила Фесюна, стає очевидно, що на Артура в Шахтарі не розраховують.

7 місце: Володимир Єзерський

Фото: УАФ

Єзерський провів у складі Динамо 3 сезони, проте не став основним, зігравши лише 12 матчів. Потім був період у Дніпрі та трансфер у Шахтар. В донецькому клубі львів’янин також не зміг стати основним і за такий самий період провів 38 матчів, забив 1 м’яч та відзначився 2 асистами. Тож впевнена передостання сходинка.

6 місце: Богдан Михайліченко

Ще один гравець Динамо, якого доля завела до "гірників". Але "динамівцем" його важко назвати, адже за основу команди він зіграв лише двічі. Потім був невеликий період у Сталі та Зорі, а далі перехід в Європу. Цей етап кар’єри Михайліченка можна вважати успішним, він навіть викликався до збірної України.

А потім розпочалося повномасштабне вторгнення і Шахтар почав екстрено збирати сильних українців. Так Богдан і опинився в оренді у складі "гірників". І насправді доволі якісно себе проявив, був стабільно основним, зігравши 32 матчі (2 голи та 3 асисти), та викликав розмови про те, щоб його контракт викупили. Однак, керівництво донецького клубу вирішило цього не робити. Зараз він виступає за Полісся та потрапив у нещодавню заявку збірної України.

Непогана кар’єра, проте вище 6 місця його поставити важко.

5 місце: Олександр Рибка

Черговий воротар Динамо, який не зміг виграти конкуренцію в Шовковського, тому виявився непотрібним киянам. Він був у складі "біло-синіх" із сезону-2005/06 до 2009/10 та провів лише 24 гри. І знову гравець перейшов до стану суперника через клуб-посередник. Цього разу ним виявилась Оболонь. В Шахтарі Рибка провів лише 1 сезон, проте непогано себе проявив і за 26 матчів в складі пропустив лише 21 гол, 12 разів залишивши ворота "сухими". А потім був допінговий скандал та бан від УЄФА. Рибка повернувся за 2 з половиною роки. Повернувся до Динамо. Зіграв 40 матчів за 3 сезони, проте не зміг закріпитися в основі. Зараз Олександр продовжує грати в УПЛ, проте рівень команди значно нижче (Оболонь). Можливо, якби не бан, то все склалося б куди краще, проте і так вийшло доволі непогано.

4 місце: Олександр Гладкий

Гладкий, як ніхто інший, вміє подорожувати. Він єдиний гравець в історії України, який виступав за Шахтар, Динамо, Дніпро та Металіст. Його кар’єра була дуже яскравою, але давайте зупинимося на Києві та Донецьку.

У складі "гірників" Олександр грав двічі та провів загалом 185 матчів, забив 63 м'ячі та віддав 32 асисти. І він перший в нашому рейтингу, хто напряму перейшов до стану суперника. Це сталося влітку 2016 року та викликало багато запитань. Ще більше їх стало після сезону, який Гладкий провів дуже невдало. За 11 матчів у "біло-синій" футболці він не забив жодного м’яча, тому закономірно покинув команду та став черговим невдалим трансфером киян. Проте Олександра не можна поставити нижче в рейтингу, адже чудові виступи за "гірників" та статус легенди українського футболу заслуговують на повагу.

3 місце: Олег Матвєєв

Фото: ФК Шахтар

Кар’єра Матвєєва в УПЛ розпочиналася в Динамо. Так, він прийшов до киян ще у часи СРСР, проте встиг пограти в незалежній Україні. За 15 матчів у сезоні-1991/92 Олег забив лише раз та ще двічі відзначився гольовою передачею. А потім він напряму перейшов у Шахтар, де став лідером. Матвєєв зіграв 172 поєдинки, відзначився 77 голами та віддав 21 асист. Прекрасна статистика за 8 сезонів, при тому, що в останніх трьох він майже не грав. Тому заслужене 3 місце в рейтингу.

2 місце: Жуніор Мораєс

Трохи до перемоги не вистачило одному з найбільш українських легіонерів. Але якби це був топ найскандальніших переходів, то бразилець точно посів би перше місце. Нападник прийшов у Динамо у 2015 році, став стабільно основним гравцем та улюбленцем фанатів. Всі пам’ятали бійку Мораєса в українському "Класичному", тож ніхто не очікував, що він напряму перейде до Шахтаря. Перші чутки почалися ще за кілька місяців до трансферу, проте футболіст все заперечував. Але це сталося. Після цього він став ворогом номер 1 для київської публіки, футболісти Динамо не тиснули йому руки та доволі грубо грали в очних протистояннях. Але наша історія про інше.

Фото: ФК Шахтар

Мораєс є першим гравцем у цьому топі, який чудово себе показав у обох клубах. За Динамо він забив 34 м'ячі за 85 матчів, а у складі "гірників" за 106 поєдинків відзначився 62 рази. Ба більше, у донецькому клубі він отримав громадянство України та почав викликатися до національної збірної, щоправда, там не зміг зарекомендувати себе та забив лише раз за 11 матчів.

1 місце: Сергій Ребров

Без сумніву "динамівське серце" Сергій Ребров починав свій шлях з донецького Шахтаря. Щоправда, у складі "гірників" він провів лише сезон-1991/92 в УПЛ. Молодий нападник за 25 матчів забив 11 м’ячів та віддав 2 асисти, що вразило керівництво киян, і його запросили до Динамо. Мабуть, один з найкращих трансферів у історії столичного клубу. Його дует з Андрієм Шевченком наводив жах на усіх суперників, навіть на Реал чи Барселону. Сергій трохи довше, порівняно з Шевченком, був у складі Динамо, раніше повернувся до команди після періоду в Європі та раніше закінчив кар’єру, ставши справжньою легендою киян та українського футболу. Його 123 голи в УПЛ є другим найкращим показником в історії турніру. Та і тренерська кар’єра Реброва складається доволі вдало. Він повернув чемпіонства до Києва, встановив історичне досягнення у Ференцвароші і, на мою думку, є найкращим українським тренером прямо зараз. Без сумніву, впевнене перше місце нашого топу.

Олександр Піхальонок

Вихованець Шахтаря не може похизуватися яскравою статистикою в складі "гірників". За довгий період у системі донецького клубу він зіграв лише 7 матчів та виявився непотрібним команді. Проте перехід у Дніпро-1 показав всій Україні, наскільки це талановитий футболіст. Недарма, у нещодавньому інтерв'ю Дарійо Срна назвав помилкою рішення відпустити Олександра.

Фото: СК Дніпро-1

Чого очікувати від періоду в Динамо? Піхальонку вже 27 років. Він навряд почне прогресувати, проте навіть сьогоднішнього рівня достатньо, щоб бути одним з лідерів киян. Так, наразі центр півзахисту Динамо виглядає доволі сильним, і не зрозуміло куди ставити Олександра. Проте невдовзі все може змінитися. Микола Шапаренко повернувся після травми і майже одразу відновив свою форму, а якщо він зможе проявити себе на Євро, то можна очікувати на гучний трансфер. Віталій Буяльський навряд найближчим часом покине Динамо, проте йому вже 31 рік, і незрозуміло, чи продовжить він тримати свій рівень надалі. Мій прогноз - Піхальонок зможе показати себе в Динамо та увійти в п’ятірку найкращих гравців, що грали в обох грандах, можливо, навіть обійде Гладкого, проте очікувати на щось більше не доводиться. У будь-якому разі це буде цікава історія, за якою хочеться стежити.