Олександрія зацікавилась півзахисником Дніпра-1

Півзахисник Дніпра-1 Рамік Гаджиєв близький до переходу в Олександрію.

Про це повідомляє Sроrt.uа.

Зараз Гаджиєв перебуває у таборі юнацької збірної України, яка готується до чемпіонату Європи U-19. За інформацією джерела, гравець також має пропозиції від Динамо та Металіста 1925. Але він не хоче переходити до цих команд, бо має наміри спробувати свої сили в УПЛ.

У попередньому сезоні футболіст зіграв за Дніпро-1 8 матчів та забив 1 гол.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Олександрія підписала півзахисника Зорі Дмитра Мишньова. Також "жовто-чорні" підсилились ексзахисником Динамо Артемом Шабановим.