Ще один плейоф: УПЛ може розглянути різні варіанти заміни Дніпра-1

Українська Прем'єр-ліга може розглянути три сценарії заміни Дніпра-1 у чемпіонаті сезону-2024/25.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, у разі зняття дніпровського клубу, Минай та Металіст 1925 готові його замінити та стати 16-ю командою ліги. Однак, саме ужгородський колектив є фаворитом, через вищу позицію у попередньому розіграші УПЛ.

ТаТоТаке виділяє три можливі сценарії:

Клуби проголосують за Минай.

Стикові матчі між Минаєм та Металістом 1925

"Фінал чотирьох" за участі Епіцентру та Лівого берегу.

Нагадаємо, раніше комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман розповів про залучення інвесторів, щоб врятувати клуб від припинення існування. До цього Фрідман заявив, що клуб вже майже не дихає, у ЗМІ почали ширитися чутки про те, Юрій Максимов може стати новим головним іншого клубу УПЛ.