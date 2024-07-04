Ще один плейоф: УПЛ може розглянути різні варіанти заміни Дніпра-1
Українська Прем'єр-ліга може розглянути три сценарії заміни Дніпра-1 у чемпіонаті сезону-2024/25.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, у разі зняття дніпровського клубу, Минай та Металіст 1925 готові його замінити та стати 16-ю командою ліги. Однак, саме ужгородський колектив є фаворитом, через вищу позицію у попередньому розіграші УПЛ.
ТаТоТаке виділяє три можливі сценарії:
- Клуби проголосують за Минай.
- Стикові матчі між Минаєм та Металістом 1925
- "Фінал чотирьох" за участі Епіцентру та Лівого берегу.
Нагадаємо, раніше комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман розповів про залучення інвесторів, щоб врятувати клуб від припинення існування. До цього Фрідман заявив, що клуб вже майже не дихає, у ЗМІ почали ширитися чутки про те, Юрій Максимов може стати новим головним іншого клубу УПЛ.